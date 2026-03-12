Весняна обрізка є важливою для будь-якого квітучого саду. Вона сприяє здоровішому росту, підтримує форму та естетику, а також запобігає поширенню хвороб.

Але це не означає, що ви можете дістати секатор і зробити зріз, коли забажаєте. Обрізка в неправильний час має серйозні наслідки, особливо якщо ви обрізаєте занадто рано, пише Marthastewart.

З настанням березня деякі рослини вже заклали бруньки для майбутнього сезону цвітіння, а це означає, що занадто рання обрізка може видалити ці бутони. А обрізка інших рослин може позбавити необхідних джерел їжі, поки на вулиці ще холодно.

То ж які рослини ніколи не слід обрізати навесні та чому?

Азалія

Азалії – це популярний весняноцвіт, який вражає ландшафтами своїми яскравими квітами різноманітних кольорів. Якщо у вашому саду є одна з цих приголомшливих рослин, поки що не беріть секатор.

Якщо обрізати азалії занадто рано, ви видалите квіткові бруньки до того, як вони з’являться. Зачекайте, поки закінчиться цвітіння, щоб провести основну обрізку, що дозволить літньому сезону закласти нові бруньки на наступний рік.

Гортензія крупнолистна

Гортензії крупнолистні (Hydrangea macrophylla) відомі своїми великими квітковими головками, які з’являються наприкінці весни або на початку літа у відтінках синього або рожевого, залежно від pH ґрунту та наявності поживних речовин. Хоча вони є однією з найпопулярніших ландшафтних рослин, садівникам потрібно бути обережними під час обрізки гортензій, оскільки різні сорти цвітуть як на старій, так і на новій деревині.

Гортензії крупнолистні цвітуть на старій деревині, а це означає, що передчасна обрізка видалить квіткові бруньки, перш ніж вони встигнуть проявитися.

Дуболистна гортензія

Подібно до крупнолистих гортензій, дуболистні гортензії (Hydrangea quercifolia) також цвітуть на старій деревині, а це означає, що занадто раннє обрізання цієї рослини призведе до того, що цвітіння ще не розпочнеться. Як тільки з’являться її гарні квіти, вона винагороджує садівників листям, таким же красивим, як і її суцвіття, звідси й назва.

Декоративні трави

У холоднішому кліматі ідеально почекати з обрізанням декоративних трав.

Декоративні трави надають ландшафту характерного листя.

Бузок

Бузок є популярним вибором у холоднішому кліматі, де він є одним з перших чагарників, що цвітуть навесні, даючи суцвіття ароматних квітів у відтінках білого, фіолетового, рожевого або блідо-блакитного.

Ці весняноквітучі екземпляри постраждають, якщо їх обрізати передчасно, що зменшить силу цвітіння, якою можна насолоджуватися з настанням весни.

Калина

Іноді плутають з гортензіями через їхні вражаючі суцвіття, калина (Viburnum spp.) – це ще один весняноквітучий чагарник, який ніколи не слід обрізати у березні.

Калини не слід обрізати до цвітіння з тих самих причин, що й гортензії – квіти формуються на старій деревині.

Тому найкраще обрізати калину після того, як весняні квіти відцвітуть.