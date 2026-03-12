11 березня підрозділи ДСНС Тернопільщини ліквідували 8 пожеж, з яких 7 – у природних екосистемах на загальній площі понад 4,7 га. Більшість таких загорянь виникає через людську недбалість або навмисне випалювання сухої рослинності, повідомили в обласній ДСНС.

Так, загоряння сухої трави фіксували у громадах Чортківського та Тернопільського районів – зокрема у селах Шибалин, Петриків, Заставці, Долина, Буданів, Вістря та Ягільниця.

Рятувальники наголошують: більшість пожеж у природних екосистемах виникають через підпал сухої рослинності.

Не спалюйте суху траву!

Якщо помітили пожежу або задимлення – негайно телефонуйте 101.