Підприємства області, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скиди у водні об’єкти та розміщують відходи, перерахували до Зведеного бюджету України упродовж січня-жовтня цього року 37,4 млн грн екологічного податку.

Як повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області, це – на 8 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Очікувані показники надходжень перевищено на 37%, до бюджету додатково надійшло понад 9,4 млн гривень.

