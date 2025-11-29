Представники влади відзначили рятувальників, медиків, поліцейських та небайдужих тернополян, які брали участь у ліквідації наслідків ворожої атаки на Тернопіль, що сталася 19 листопада.

Ці люди, ризикуючи власним життям, діяли чітко та самовіддано: гасили масштабні пожежі, розбирали завали, витягували постраждалих з-під уламків та надавали невідкладну медичну допомогу.

Внесок кожного з них у порятунок людських життів та збереження міста є неоціненним. Їхня мужність, професіоналізм та людяність стали символом незламності нашого краю. Громада завжди пам’ятатиме подвиг тих, хто став на захист безпеки мешканців у критичний момент, зазначили у ДСНС.

