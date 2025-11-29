У фізкультурно-оздоровчому комплексі ЗУНУ відбулись змагання Спартакіади «Першокурсника» з настільного тенісу.

Студенти змагались в особистих змаганнях серед чоловіків, жінок та змішаних парах.

У міксах перше місце посіла команда навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури (Тарас Андрієв, Ангеліна Главацька); друге місце – колектив факультету економіки та управління (Костянтин Радосюк, Яніна Климук); третє – студенти юридичного факультету (Роман Дячук, Карина Якимишин).

В особистих змаганнях серед жінок перше місце посіла Яніна Климук (студентка ФЕУ); друге місце – Аріана Примич (студентка ННІМВ ім. Б. Д. Гаврилишина); третє – Карина Якимишин (студентка ЮФ).

В особистих змаганнях серед чоловіків перше місце виборов Тарас Андрієв (студент ННІІПІ); друге місце – Вадим Дужак (ННІІПІ); третє – Віталій Чухна (студент СГФ).

У загальнокомандному заліку переможцями змагань стала команда навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури; друге місце посіла команда факультету економіки та управління, третє – команда соціально-гуманітарного факультету.

Змагання вкотре підтвердили високий спортивний потенціал першокурсників ЗУНУ та сприяли зміцненню духу єдності й здорової конкуренції серед студентської молоді.

