У січні-вересні цього року в області прийнято в експлуатацію 161,5 тисячі м кв загальної площі житла, що на 3,8% більше, ніж за аналогічний період 2024-го.

Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Тернопільській області.

У міській місцевості прийнято в експлуатацію 55,8% загальнообласного обсягу житла (90,1 тис. м кв), в сільській – 44,2% (71,4 тис. м кв).

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла в міській місцевості, порівняно з січнем-вереснем 2024 року збільшився на 16,2%, у сільській – зменшився на 8,6%.

У січні-вересні цього року прийнято в експлуатацію 1660 квартир. Середній розмір квартири становив 97,3 м кв загальної площі.

