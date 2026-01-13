Обережно, бурульки! Вони і на дахах багатоповерхівок, і приватних будинків. При цьому багато тернополян на це не зважають і йдуть небезпечними зонами.

Як повідомили у Тернопільській міській раді, в обласному центрі обстежили 37 багатоквартирних житлових будинків, за результатами яких зафіксовано факти утворення бурульок, що звисають з покрівель і створюють загрозу пішоходам.

“Відповідальним особам повідомлено про необхідність негайного очищення дахів від бурульок, а у випадку невжиття заходів – про настання адміністративної відповідальності за ст.152 КУпАП”, — зазначили в ТМР.

У муніципальній інспекції закликають представників відповідальних підприємств огородити місця потенційної небезпеки та провести негайне очищення від бурульок.

“Просимо громадян не залишати транспортні засоби без нагляду вздовж фасадів будівель та будинків, щоб не перешкоджати роботі спеціалізованої техніки”, — додали в ТМР.

Про неналежне утримання території міста та невжиття заходів щодо очищення покрівель від снігу і бурульок можна повідомляти в управління муніципальної інспекції за номером телефону 067 447 32 78 (Viber).