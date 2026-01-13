Поліцейські Тернопільщини розслідують черговий факт інтернет-шахрайства, жертвою якого стала 65-річна жителька обласного центру.

До Тернопільського районного управління поліції звернулася мешканка Тернополя, 1960 року народження, з заявою про те, що стала жертвою шахрая під час спілкування в соціальній мережі.

За словами потерпілої, протягом певного періоду вона здійснювала переписку з невідомим чоловіком, який представився військовим лікарем із Сирії.

Під час спілкування співрозмовник увійшов у довіру жінки, розповівши, що він також є вдівцем, і між ними нібито виникли близькі стосунки.

Згодом «іноземець» повідомив, що хоче приїхати до Тернополя, але потребує фінансової допомоги для оформлення документів і дороги.

Під цим приводом жінка добровільно перерахувала кошти трьома платежами на банківські картки сторонніх осіб. Загальна сума збитків склала 577 375 гривень.

Після отримання третього переказу зв’язок із «військовим лікарем» обірвався.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре закликають громадян як не стати жертвою «романтичних» шахраїв та бути обережними під час онлайн-спілкування з незнайомцями:

не довіряйте людям, яких знаєте лише з інтернету, особливо якщо мова заходить про гроші;

не переказуйте кошти «на дорогу», «лікування», «документи» чи інші вигадані потреби;

шахраї часто використовують образи військових, лікарів, іноземців, вдівців чи вдів, щоб викликати співчуття;

у разі підозрілої ситуації – негайно припиняйте спілкування і звертайтеся до поліції.

Якщо ви стали жертвою шахрайства – негайно телефонуйте 102, інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області.