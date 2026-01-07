Головне управління ДПС у Тернопільській області інформує, що з 1 січня 2026 року розпочалася кампанія з декларування доходів, отриманих громадянами протягом 2025 року.

Декларацію про майновий стан і доходи платники податків можуть подати особисто або через уповноважену особу, надіслати поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення, а також подати в електронному вигляді з дотриманням вимог законодавства у сфері електронного документообігу.

Заповнення та подання декларації онлайн можливе за допомогою електронного сервісу «Декларація про майновий стан і доходи», який доступний в Електронному кабінеті платника на офіційному вебпорталі ДПС за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua/, а також через мобільний застосунок «Моя податкова». Застосунок можна завантажити у Google Play та App Store.

Кінцевий термін подання декларації за звітний 2025 рік – до 1 травня 2026 року.

Обов’язок подати декларацію мають платники податків, які протягом року отримували:

окремі види оподатковуваних доходів, з яких податок не утримувався під час нарахування або виплати, але які не звільнені від оподаткування;

доходи від осіб, що не є податковими агентами;

доходи з-за кордону;

доходи від підприємницької діяльності (крім платників єдиного податку);

доходи від здійснення незалежної професійної діяльності;

а також в інших випадках, передбачених Податковим кодексом України.

