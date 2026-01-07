Війна забирає найкращих. На пекельній Донеччині прийняв свій останній бій тернополянин Андрій Слободян – офіцер, професійний військовослужбовець. Загинув на 45-му році життя… Андрій був світлою та доброю людиною, люблячим батьком для доньки Марти… Вічна пам’ять і слава Герою!

«Дорога громадо, з глибоким сумом повідомляємо трагічну звістку.

На війні за Україну загинув наш земляк, уродженець села Перемилів –

Слободян Андрій Михайлович, 1981 року народження, офіцер, професійний військовослужбовець.

Андрій Михайлович навчався у школі села Перемилів, згодом – у селі Клювинці. Військову освіту здобував у Львові. Проживав у Тернополі, звідки й був призваний до лав Збройних Сил України.

Наш Захисник вважався зниклим безвісти із 31 грудня 2025 року. На жаль, підтвердилася найгірша звістка – Андрій загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області, віддавши своє життя за свободу та незалежність України. Його життя обірвалося на 45-му році.

Світла пам’ять про Андрія назавжди залишиться у серцях односельців, побратимів і всіх, хто його знав.

Про час та місце зустрічі тіла Героя, чину парастасу та похорону буде повідомлено додатково.

Вічна пам’ять і слава Герою!

Герої не вмирають!» – написали у Хоростківській міській раді.

«Сумна звістка сколихнула Хоростківську громаду. На жаль, підтвердилась загибель ще одного нашого земляка.

На 45-му році життя, 31 грудня 2025 року, свій останній бій за свободу рідної землі на Донецькому напрямку прийняв Андрій СЛОБОДЯН, 1981 року народження, офіцер, професійний військовослужбовець, уродженець села Перемилів.

Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Народжений в бою – буде жити вічно!

Слава Герою України!» – йдеться у дописі РВА.

«Наша шкільна родина переживає велику втрату. Загинув Слободян Андрій Михайлович – воїн, світла й добра людина, люблячий батько нашої учениці, випускниці школи – Марти Слободян.

Андрій Михайлович був не лише захисником України, а й надзвичайно уважним і турботливим татом. Він щиро радів успіхам доньки, брав активну участь у шкільних заходах, підтримував Марту в навчанні, був присутнім у важливі для неї миті.

Його тепла усмішка, добрі слова й щире серце назавжди залишаться в пам’яті тих, хто мав честь його знати.

Андрій Михайлович віддав найцінніше – життя, щоб наші діти могли жити, навчатися і мріяти під мирним небом України.

Вічна пам’ять і слава Герою!» – написала Ольга Шафранська на фейсбук-сторінці Тернопільська ЗОШ N11 – Планета №11.

