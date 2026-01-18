Найсильніша аматорська футбольна команда Тернопільщини, чемпіон та володар кубка Тернопільської області 2025 року – великогаївський «Агрон» визначився з спаринг-партнерами під час підготовки до сезону-2026, інформує Асоціація футболу Тернопільщини.

Як повідомив головний тренера «Агрона» Сергій Богородіченко, вже визначено сім суперників великогаївської команди у рамках підготовки до другої частини аматорського чемпіонату України 2025/26 рр. та чемпіонату Тернопільської області 2026 року.

Спаринги «Агрона» (Великогаївська громада):

8 лютого. Тернопіль. «Агрон» – ФК «Збараж»

11 лютого. Хмельницький. «Поділля» (Хмельницький) – «Агрон»

18 лютого. Тернопіль. «Нива» (Тернопіль) – «Агрон»

21 лютого. Львів. ФК «Самбір-Нива-2» – «Агрон»

1 березня. Івано-Франківськ. «Прикарпаття-Благо» (Івано-Франківськ) – «Агрон»

7 березня. Львів. ФК «Куликів-Білка» – «Агрон»

13 березня. Тернопіль. «Агрон» – «Агробізнес» (Волочиськ)

Нагадаємо, перший офіційний матч 2026 року «Агрон» зіграє проти команди «Корміл» (Яворів, Львівська область). Той поєдинок аматорського чемпіонату України мав відбутися у Яворові 26 жовтня 2025 року, однак був перенесений на 29 березня 2026 року через участь «Агрона» у «золотому» матчі чемпіонату Тернопільської області.