Робота рятувальників пов’язана з постійним ризиком і високою відповідальністю. Пожежі, дорожньо-транспортні пригоди, завали, наслідки обстрілів – у таких умовах домедична допомога може знадобитися раптово, у будь-яку мить. Саме тому надзвичайно важливим є забезпечення підрозділів сучасними засобами першої допомоги.

Рятувальники Тернопільщини отримали колективні аптечки першої допомоги, які передали представники Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Вони посилять медичне забезпечення підрозділів і підвищать готовність рятувальників до дій у критичних умовах, коли вирішальне значення мають перші хвилини.

Аптечки використовуватимуться під час реагування на надзвичайні ситуації, а також будуть передані офіцерам-рятувальникам громад, які часто першими прибувають на місце подій у населених пунктах області.

Надана допомога є прикладом ефективної співпраці, що ґрунтується на спільному розумінні цінності людського життя та відповідальності за безпеку тих, хто щодня працює в умовах підвищеного ризику, зазначили в обласній ДСНС.