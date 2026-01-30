Календар матчів Тернопільської футзальної ліги 31 січня та 1 лютого
Асоціація футболу Тернопільщини подає календар матчів Тернопільської футзальної ліги: вища ліга – 14 тур (попередній етап) та 1 тур (фінальна частина), 1, 2, 3 ліги – 12 тур, які відбудуться 31 січня та 1 лютого.
31 січня (субота) / ФОК. 14 тур попередній етап
18.00 «Сокіл» (В. Березовиця) – ФК «Тернопіль-Ветеран»
19.00 МФК «Тернопіль» – «OPEN TECK» (Тернопіль)
20.00 «Гермес-7-ФАТ» (Тернопіль) – «Поділля 0352» (В. Березовиця)
21.00 «Вікнини» (Вікно) – «Вікторія» (В. Бірки)
1 лютого (неділя) / ФОК. 1 тур (фінальна частина)
18.00 1 – 4 (група 1-4 місця)
19.00 1 – 4 (група 5-8 місця)
20.00т2 –3 (група 1-4 місця)
21.00 2– 3 (група 5-8 місця)
31 січня (субота) / СК «Політехнік»
10:00 «Карпатська джерельна» (Тернопіль) – «Колос» (Домаморич)
11:00 «Стрипа» (Купчинці) – ФК «Острів»
12:00 «24» (Тернопіль) – «Серет-Стандарт» (Вишгородок)
13:00 ФК «Залізці» – «Серет» (Петриків)
14:00 «Тернопіль Юнайтед» – «Київхліб» (Тернопіль)
15:00 «Шлях» (Шляхтинці) – ФК «Куропатники»
16:00 Збірна УБД (Тернопіль) – «Largо» (Тернопіль)
1 лютого (неділя) / СК «Політехнік»
09:00 «ELEKS» (Тернопіль) – «Говерла» (Дубівці)
10:00 «Strong Faith» (Тернопіль) – «МаксБуд» (Тернопіль)
11:00 Спортивна риболовля «Big-Fish» – «Ентузіаст» (Тернопіль)
12:00 ФК «Озерна» – «Медобори» (Галущинці)
13:00 ФК «Кобзарівка» – «Самець» (Підволочиськ)
14:00 ФК «Гаї Шевченківські» – ТМР (Тернопіль)
15:00 ФК «Максимівка» – «VARTIS» (Тернопіль)
16:00 «Файне місто» (Тернопіль) – ФК «Нараїв»
Усі матчі Тернопільської футзальної ліги можна переглянути на Ютуб-каналі Асоціації футболу Тернопільщини.