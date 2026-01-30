Колектив Тернопільської музичної школи №2 імені Михайла Вербицького організував чергову волонтерську допомогу військовим, які виконують завдання на Харківському напрямку.

Захисникам передали 50 окопних свічок та домашні смаколики для підтримки в польових умовах. Допомогу підготували працівники школи разом із благодійниками в межах постійної волонтерської роботи закладу.

У закладі подякували небайдужим, які долучилися до організації та збору допомоги. Серед них – Євгенія Квасницька, Г. М. Лучанко, Н. Є. Дідик, Л. В. Яковенко, Н. І. Марущак, В. М. Гемза, Валентина Вовчак, Ю. С. Войтович.

У школі повідомили, що волонтерська робота триватиме й надалі, а колектив і надалі підтримуватиме військових.

«Разом ми сильніші, і саме в єдності – наша головна сила!» – зазначають у закладі.