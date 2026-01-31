У другому семестрі Західноукраїнський національний університет на базі навчально-наукового інституту міжнародних відносин імені Б. Д. Гаврилишина спільно з Інститутом технологій Британської Колумбії (British Columbia Institute of Technology, BCIT, Канада) розпочав реалізацію міжнародного освітнього проєкту COIL (Collaborative Online International Learning).

Проєкт COIL є сучасною формою міжнародної академічної співпраці, що передбачає інтеграцію спільних онлайн-модулів у навчальні дисципліни закладів вищої освіти різних країн. У межах проєкту студенти працюють у міжнародних командах, виконують спільні навчальні завдання, обмінюються професійним і культурним досвідом, розвивають міжкультурну комунікацію та навички глобальної взаємодії.

Участь студентів ЗУНУ в проєкті COIL відбувається в умовах воєнного часу, що потребує високого рівня відповідальності, організованості та стійкості. Попри повітряні тривоги, перебої з електропостачанням і зв’язком, учасники проєкту забезпечують активну залученість до навчального процесу та ефективну командну взаємодію з іноземними партнерами.

Це вибір не зупинятися, прагнення розвиватися та вчитися за будь-яких обставин. Це доказ того, що українська освіта продовжує жити й упевнено рухатися вперед.

Учасниками проєкту COIL від Західноукраїнського національного університету є: Чорній Назар (МЕВ-31), Ангелюк Софія (МЕНМ-21), Ішкова Іванна (МЕНМ-21), Ліщук Вікторія (МЕНМ-21), Ольховецький Тарас (ПОЛ-21), Камілла Задорожня (МЕНМ-11), Слободян Віталій (КН-11), Побережний Микита (БКП-13), Слободян Яремія (БКП-12), Менько Софія (МВСК-11), Боднар Ліля (МВСК-11), Морочило Андріана (ЕМЕ-11).

Координаторами проєкту є професорка Світлана Комінко (ІТБК), доцентка кафедри міжнародних економічних відносин Наталія Батрин (ЗУНУ) та директорка навчально-наукового інституту міжнародних відносин імені Б. Д. Гаврилишина Людмила Гаврилюк-Єнсен (ЗУНУ).

«Окрему подяку висловлюємо Світлані Комінко та канадським студентам за професійну підтримку, відкритість до співпраці та солідарність з українськими партнерами. Ваша участь додає нам сил, віри та впевненості в спільному майбутньому», – зазначили в університеті.