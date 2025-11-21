Чоловік чекав три дні біля руїн будинку в Тернополі — російська ракета забрала життя його дружини і двох дітей
Чоловік три дні чекав біля руїн будинку у Тернополі, з надією, що рятувальники знайдуть його дружину і двох дітей.
На жаль, дива не сталося: жінка, півторарічний син та 6-річна донька загинули. Їх вбила російська ракета.
Про це повідомляє ДСНС України.
На місці пошуково-рятувальних робіт працюють психологи ДСНС. Наразі за допомогою до них звернулися 388 людей.
“Вічна пам’ять всім безневинно вбитим”, — зазначили в ДСНС.
19 листопада внаслідок атаки РФ у Тернополі було влучання в житлові будинки. Зокрема, у місті пошкоджені дві житлові 9-поверхівки: в одній спалахнула масштабна пожежа, в іншій – руйнування з 3-го по 9-й поверх.
Від удару загинула 31 людина, 94 —постраждали. Наразі безвісти зниклими вважаються 13 осіб. Тривають пошуково-рятувальні роботи.