Чоловік три дні чекав біля руїн будинку у Тернополі, з надією, що рятувальники знайдуть його дружину і двох дітей.

На жаль, дива не сталося: жінка, півторарічний син та 6-річна донька загинули. Їх вбила російська ракета.

Про це повідомляє ДСНС України.

На місці пошуково-рятувальних робіт працюють психологи ДСНС. Наразі за допомогою до них звернулися 388 людей.

“Вічна пам’ять всім безневинно вбитим”, — зазначили в ДСНС.

19 листопада внаслідок атаки РФ у Тернополі було влучання в житлові будинки. Зокрема, у місті пошкоджені дві житлові 9-поверхівки: в одній спалахнула масштабна пожежа, в іншій – руйнування з 3-го по 9-й поверх.

Від удару загинула 31 людина, 94 —постраждали. Наразі безвісти зниклими вважаються 13 осіб. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

