Днями поліцейські повідомляли у ЗМІ про безвісти зниклого чоловіка Пастуха Володимира Йосиповича, 26.01.1961 року народження, жителя міста Тернопіль.

На жаль, сьогодні його тіло виявили на масиві Східний у Тернополі.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції та судово-медичні експерти. Під час огляду місця події та попереднього огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено.

Остаточну причину смерті з’ясують після проведення судово-медичної експертизи, повідомили в обласній поліції.

