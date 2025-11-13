Вирубали ліс на майже 4 млн грн: слідчі поліції Тернопільщини оголосили підозру підприємцю та працівнику лісового господарства.

Фігуранти займалися незаконною порубкою дерев на території Кременецького району з метою їх подальшого продажу. За вчинене їм загрожує до 7 років позбавлення волі, повідомили в обласній поліції.



Незаконну діяльність групи осіб викрили співробітники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими ГУНП в Тернопільській області та управління СБУ в області під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.



У ході досудового розслідування встановлено, що злочинну схему організував 34-річний підприємець із Кременецького району, залучивши до неї працівника лісового господарства. Спільники систематично здійснювали незаконну порубку дерев різних порід із метою збуту. Щоб приховати сліди злочинів, вони засипали пні зрізаних дерев землею та лісовою підстилкою.



Загалом було вирубано понад 600 дерев, чим завдано збитків на майже 4 млн грн.



Під час санкціонованих обшуків у фігурантів правоохоронці вилучили мобільні телефони, бензопили, незаконно зрубану деревину та інші речові докази їх протиправної діяльності.



Слідчі поліції повідомили підприємцю та працівнику лісгоспу про підозру за ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка, перевезення, зберігання та збут незаконно зрубаних дерев, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України



Поліція встановлює інших осіб, причетних до незаконної оборудки.

Подобається це: Подобається Завантаження…