Кількість черг відключень світла залежить від збалансованості енергосистеми, кількості працюючих енергоблоків та стану електромереж.

Стан енергосистеми в Україні після обстрілів залишається нестабільним. Світло вимикають майже в усіх регіонах, але кількість черг всюди різна.

Які фактори впливають на обсяг обмежень

Головний фактор – наскільки збалансована енергосистема. Якщо споживання перевищує виробництво, енергетики змушені застосовувати більші обсяги обмежень, тобто збільшувати кількість черг у графіках, пише 24 Канал з посиланням на Мінерго.

Також зважають на:

кількість енергоблоків, які працюють у системі

стан електромереж

пропускну здатність ліній електропередач

крім того, енергетики враховують технічні параметри, навантаження в регіонах і навіть погодні умови.

Хто не потрапляє під відключення

Під час застосування графіків погодинних відключень не відключаються об’єкти критичної інфраструктури – це лікарні, підприємства оборонного комплексу, водоканали та системи теплопостачання. Для всіх інших користувачів ДТЕК публікують погодинні графіки кожного дня.

Яка ситуація зі світлом станом на зараз

Найскладніше зі світлом у Східних областях, вони постраждали найбільше. У Запоріжжі світла немає по 14 – 16 годин на добу. У Сумах внаслідок удару дроном 12 листопада були аварійні відключення

Експерт з енергетики Олександр Харченко каже готуватися українцям до важкої зими. Росія завдаватиме масованих комбінованих ударів кожні 5-7 тижнів, після яких Україна проходитиме важкий період тривалістю 7-10 днів.

Українські фахівці продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти, а енергетичні компанії посилюють захист ключових ліній і підстанцій. Поки критичної ситуації вдається уникати.

