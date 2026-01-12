У зв’язку із відключенням електроенергії 12 січня тимчасово призупинено рух тролейбусів через масиви «Східний» та «Сонячний».

Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

“Просимо пасажирів планувати свої маршрути заздалегідь та враховувати можливі ускладнення в русі транспорту. Про відновлення руху електротранспорту повідомимо згодом”, — йдеться в повідомленні.

Відстежити рух громадського транспорту можна у мобільному додатку «е-Тернопіль», у розділі «Де транспорт». Застосунок доступний на операційній системі Android або на iOS.