Жорстока війна обірвала ще одне життя. На пекельній Донеччині в останній день 2025-го загинув Тарас Карпець. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Пішов до лав небесних захисників наш земляк Карпець Тарас Юрійович. Його земний шлях завершився 31 грудня 2025 року у Донецькій області.

Щирі співчуття рідним та близьким захисника. Нехай Господь дає сили пережити це горе. Вічна пам’ять!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.