Справжня крижана казка з’явилася на Тернопіллі. В урочищі «Червоне», між селами Нирків та Устечко Чортківського району повністю замерз найвищий рівнинний водоспад України – Джуринський.

Світлини вкритого кригою водоспаду оприлюднив у Фейсбуці фотограф Володимир Тихович.

«Червоногородський водоспад… Джуринський водоспад розташований на річці Джурин, в урочищі «Червоне», між селами Нирків і Устечко Чортківського району Тернопільської області. Цей водоспад досить потужний і по праву вважається найвищим рівнинним водоспадом України. Він складається з кількох каскадів, а його шум чути на великій відстані.

Влітку охочі зможуть в ньому скупатися, а у верхньому каскаді навіть можна знайти невелику ущелину, з якої дуже добре видно швидкий плин води та потужність водойми. Повна висота Джуринського водоспаду сягає 16-ти метрів, а ширина – 20-ти метрів. Він складається з трьох каскадів, а площа цієї пам’ятки природи – 0,7 га», – написав Володимир Тихович.