Фрукти вважаються корисним і смачним перекусом, але навіть вони можуть нести певні ризики, якщо споживати їх у неправильний час.

Звичка їсти їх після 19-ї години вечора може вплинути на травлення, рівень цукру в крові та навіть сприяти набору зайвої ваги.

Gazeta.ua розповідає, чому пізні фруктові перекуси не завжди є здоровою звичкою і як це може вплинути на ваш організм.

Чому не варто їсти фрукти після 19:00

Після 19:00 наш організм починає готуватися до сну, і обмін речовин природно уповільнюється. В цей час люди зазвичай стають менш активними, що також впливає на процеси травлення.

Фрукти містять велику кількість клітковини та фруктози. Ввечері організм може не встигнути повністю переробити ці компоненти, що може призвести до двох основних проблем:

Поява набряків. Вживання фруктів у пізній час може спричинити затримку рідини в організмі, що призводить до набряків на наступний ранок. Це особливо актуально для фруктів, багатих на воду, таких як кавун або апельсини.

Поява жирових відкладень. Фруктоза, що міститься у фруктах, може бути перетворена на жир, якщо її вживати пізно ввечері. Через уповільнений обмін речовин фруктова їжа не встигає переробитися, і зайва енергія відкладається у вигляді жиру.

Якщо підтримуєте здоровий спосіб життя, фрукти краще їсти вранці або вдень, коли ваш організм готовий ефективно їх засвоїти.

