В університетської світлиці ЗУНУ відбулися літературні читання «Поетичний простір» – щорічна творча зустріч, що об’єднує студентів різних факультетів довкола сили слова, щирості та духовності.

Традиційно, захід розпочався зі слів вдячності Збройним Силам України, завдяки яким сьогодні можливо збиратися у дружньому колі, навчатися, творити й розвиватися. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять усіх Героїв, які віддали життя за нашу державу.

Свої вірші читали Олександр Дударчук, Соломія Лецан, Віктор Іванюк, Вікторія Квасна, Анастасія Гаряча, Катерина Олійник, Анастасія Хміль, Ольга Мимоход, Ярина Ткачук та Наталія Федун.

Особливою гостею читань стала Олександра Федорівна Овсянюк-Бердадіна – заступниця декана ФЕУ, мати Героя, яка поділилася щемливими рядками про свого сина Андрія Бердадіна, полеглого захисника України, випускника ЗУНУ. Її виступ став глибоким і зворушливим моментом зустрічі, наповнивши серця присутніх теплом, болем і вдячністю.

Літературні читання були організовані колективом відділу творчої самореалізації та виховання Західноукраїнського національного університету.





