У відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського районного управління поліції звернулася 31-річна жителька села Гаї-Шевченківські, яка стала жертвою шахрайства через популярний застосунок для знайомств.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

За словами заявниці, вона познайомилася у «Tinder» із чоловіком, та вже під час спілкування новий знайомий запропонував жінці «заробити» — за певний відсоток допомогти йому з виведенням коштів із криптовалюти. Для цього попросив надати доступ до її банківських карток. Довірившись чоловікові, потерпіла передала дані своїх рахунків у двох банках і за декілька днів з її карток було викрадено близько 160 000 гривень.



За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до статті 190 – шахрайство Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи зловмисника.



Поліцейські наголошують: ніколи не передавайте дані своїх банківських карток, CVV-кодів чи паролів стороннім особам, навіть, якщо вони здаються надійними чи переконливими співрозмовниками. Шахраї часто використовують фальшиві профілі у соцмережах та застосунках для знайомств, щоб увійти у довіру жертви.



У разі, якщо ви потрапили в подібну ситуацію, або стали свідком шахрайських дій, негайно звертайтеся до поліції за номером 102.

