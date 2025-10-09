На Тернопільщині оголосили в п’ятницю штормове попередження
10 жовтня в області – хмарно з проясненнями. Невеликі дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря впродовж доби 7-12 градусів тепла.
За повідомленням Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, через сильний вітер оголосили штормове попередження.
У Тернополі – хмарно. Дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень – 10-12 градусів.