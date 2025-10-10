Пильність школярки допомогла зупинити спробу диверсії, кажуть у поліції

“До інспекторки служби освітньої безпеки звернулася учениця шостого класу однієї з тернопільських шкіл. У Telegram-каналі дівчині запропонували “заробіток” — підпалювати транспортні засоби”, – розповіли у патрульній поліції Тернопільської області.

Правоохоронці зазначили, що зазвичай вербування відбувається за однаковим сценарієм. Спершу неповнолітнім пропонують виконати прості завдання, а згодом — через шантаж чи обіцянки грошової винагороди — залучають до серйозних злочинів.

“Завдяки пильності школярки та її своєчасному зверненню до інспекторки служби освітньої безпеки спробу вербування вдалося зупинити. Усі відповідні служби поінформували та вже працюють над цією справою”, – додали в поліції.

Що робити, якщо вас намагаються завербувати

Зберігайте докази — зробіть знімки екрана підозрілих повідомлень.

Розкажіть про людям, яким довіряєте.

Куди звертатися

Кіберполіція — ticket.cyberpolice.gov.ua

Поліція — тел. 102

Чат-бот СБУ «Спали» ФСБешника — t.me/spaly_fsb_bot

Шановні батьки, не втрачайте пильності: спілкуйтеся з дітьми, пояснюйте їм небезпеку протиправних дій і можливі наслідки їхніх вчинків.

