Колектив відділу творчої самореалізації та виховання ЗУНУ запрошує університетську спільноту долучитися до загальноуніверситетського благодійного ярмарку «Рідна Україна переможе!», який відбудеться 14 жовтня о 12:00 год у фоє головного корпусу ЗУНУ.

«Ми маємо памʼятати про важливість кожного донату та підтримку наших Збройних Сил України! Адже завдяки військовим ми маємо можливість жити в рідній Україні та будувати щасливе майбутнє!

Тому гуртуймося та разом допомагаймо українському війську!» – зазначили у навчальному закладі.

