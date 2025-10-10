У ніч на 10 жовтня російські війська вкотре завдали удару по Україні. Для атаки ворог застосував понад 450 дронів і більше ніж 30 ракет, повідомив президент Володимир Зеленський.

Ворог завдав масованого удару по об’єктах енергоінфраструктури. У багатьох областях перебої зі світлом, введені графіки відключень.

Також внаслідок російської атаки сталися пошкодження будинків, критичних об’єктів та іншої інфраструктури, пише 24 Канал..

Наслідки атаки на Київ

У столиці було пошкоджено багатоповерхівку в Печерському районі. Через падіння уламків у будинку сталася пожежа одразу на кількох поверхах. Щонайменше 12 людей дістали травми.

У Подільському та Деснянському районах уламки впали на відкритій території, однак обійшлося без займання та руйнувань.

На Сумщині та Полтавщині аварійно вимикають світло

Через російські удари по енергетиці на Сумщині та Полтавщині запровадили графіки відключень електроенергії. Скільки вони триватимуть – неможливо спрогнозувати, тож обмеження діють до скасування за командою НЕК “Укренерго”.

Внаслідок російської атаки на Полтавщині пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, без світла залишилися 16 578 побутових та 800 юридичних абонентів. В області запровадили графіки аварійних відключень, а енергетики працюють над відновленням електропостачання.



Київська область була під атакою ворога

У Київській області під час російської атаки виникла пожежа в Броварському районі. Там пошкоджено кілька будівель та згоріли два автомобілі.

Загалом близько 28 000 родин залишились без електрики, енергетики працюють над відновленням постачання.

Наслідки атаки для інфраструктури Черкащини

У Черкаській ОВА зазначили, що уламками збитої ракети пошкоджено багатоповерхівку в Каневі. Там одна людина зазнала поранень. Усього за допомогою медиків звернулися 8 жителів. Також цілив по критичній інфраструктурі, внаслідок чого довелося перекрити рух греблею ГЕС.

В небі над областю ППО знешкодила 8 російських БпЛА, а також крилату ракету.

На Кіровоградщині – проблеми з водопостачанням

Через ракетно-дронову ворожу атаку на Кіровоградщині припинила роботу водонасосна станція ОКВП “Дніпро-Кіровоград” у Світловодську.

Наразі тиск в водомережі знизився, система працює в економному режимі. Для подолання наслідків атаки працюють усі служби.

Наслідки атаки на Дніпропетровщині

За даними ОВА, Дніпропетровщина перебувала під атакою БпЛА та ракет. Вибухи лунали у Дніпрі, Кам’янському та в Кривому Розі. Під ударом була енергетична інфраструктура. Виникли пожежі, наслідки ще уточнюються.

Відомо, що вночі внаслідок обстрілу постраждав 66-річний чоловік. Його госпіталізувли в стані середньої тяжкості.

В Українській громаді Синельниківського району горів комбайн, вантажівка та господарська споруда.

За уточненою інформацією, у Кривому Розі через ворожу атаку постраждали троє людей – чоловіки 36, 45 і 53 років.

Із дронів російська армія влучила по Миколаївській громаді, там зайнявся приватний будинок.

Над Дніпропетровською областю ППО збила 60 безпілотників.

Дніпро і Запоріжжя атакували ракетами

Понад 6 годин Запоріжжя перебувало під масованою атакою ворога, заявив голова військової адміністрації Іван Федоров.

“Ще одна важка ніч. Ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури по всій країні. У Запоріжжі наразі перекритий проїзд по плотині ДніпроГЕС – це попереджувальні заходи. Рух буде поновлено щойно дозволить безпекова ситуація”, – написав він.

Федоров поінформував, що загалом по Запоріжжю цієї ночі ворог спрямовував 8 “Шахедів”, 5 ракет і 5 КАБів.

“Загинув семирічний хлопчик. Ще четверо – поранені. Серед них і батьки загиблого хлопчика. Медики борються за життя постраждалих”, – деталізував Федоров.

Також, за його даними, пошкоджено велику кількість житлової інфраструктури – 12 багатоповерхівок та 8 будинків приватного сектору. Через обстріли виникли складнощі з постачанням газу.

Федоров також повідомив, що частково обмежено рух через ДніпроГЕС.

P.S. Сьогодні – річниця першого масованого обстрілу нашої критичної інфраструктури. Із 10 жовтня 2022-го минуло три роки. Ось такий хворий символізм у росіян. Тоді виродки намагалися позбавити Україну світла, а тепер також цілять по газу, світлу та теплу. Тримаємось…

