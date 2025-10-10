У жалобі Підгаєцька громада. Сьогодні проводять в останню земну дорогу військового Михайла Холодняка із села Старе Місто. Михайло відійшов у Вічність, перебуваючи на лікуванні. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Сумна звістка знову сколихнула нашу громаду.

Перебуваючи на лікуванні, помер Холодняк Михайло, 25.09.1969 року народження, військовослужбовець військової частини 3719, старший солдат.

Михайло народився і проживав у селі Старе Місто. Він був доброю, щирою, працьовитою людиною і вірним сином своєї землі.

Підгаєцька громада схиляє голови у скорботі разом із родиною Михайла Петровича. Висловлюємо щирі слова співчуття рідним та близьким.

Світла пам’ять про Михайла назавжди залишиться у серцях усіх, хто його знав і поважав.

Вічна пам’ять!» – написали у Підгаєцькій міські раді.

На території Підгаєцької громади 10 жовтня оголошено днем жалоби у зв’язку із смертю військовослужбовця Холодняка Михайла.

