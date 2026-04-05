Для вступу на державну службу чоловіки до 60 років повинні мати досвід військової або прирівняної до неї служби – відповідну норму уточнили у новому законі.

Водночас вимогу щодо обов’язкового проходження базової загальновійськової підготовки скасували, а нові правила почнуть діяти лише після завершення воєнного стану.

Відповідні зміни містяться у схваленому Законі «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву» (реєстр. № 13347).

Раніше згідно з п. 4 ст. 19 Закону «Про державну службу» на державну службу не міг вступити кандидат віком до 60 років, який не пройшов БЗВП або військову службу (крім непридатних за станом здоров’я).

Як змінюються правила вступу на держслужбу

У новій редакції норму про БЗВП виключили, проте уточнили вимоги про військову службу.

Зокрема, на державну службу не зможе вперше вступити кандидат у віці до 60 років, який не пройшов один з наступних видів служби:

військову службу;

службу у військовому резерві;

службу в органах, на які покладено функції із забезпечення національної безпеки і оборони держави;

військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу.

Це не поширюється на осіб, визнаних непридатними до військової служби за станом здоров’я.

Аналогічні вимоги щодо військової служби запроваджено для кандидатів на службу в органах місцевого самоврядування та на посади прокурорів.

Коли запрацюють нові вимоги про військову службу

Нові вимоги до кандидатів на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування та на посади прокурорів почнуть застосовуватися не раніше, ніж через рік з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, відповідним Законом також запроваджується нова система підготовка до національного спротиву в Україні. Однією з головних змін є скасування обов’язкової БЗВП для студентів.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.