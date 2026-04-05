У передвеликодній період традиційно впорядковуються місця поховань. Водночас на ринках зростає попит на штучні квіти та вінки. Однак варто пам’ятати: такі вироби мають короткий строк використання, натомість їхній вплив на довкілля є тривалим і негативним.

Про це інформує Державна екологічна інспекція у Тернопільській області.

Чим небезпечні пластикові квіти

Після втрати вигляду вони часто опиняються на стихійних сміттєзвалищах;

виготовлені з полімерних матеріалів, які практично не розкладаються та забруднюють ґрунт і воду;

під впливом сонця, вологи та температур виділяють шкідливі речовини;

під час спалювання утворюють токсичні сполуки (зокрема діоксини), небезпечні для здоров’я людини та довкілля.

Водночас гідне вшанування пам’яті не потребує надлишку штучних прикрас.

Значно екологічнішими є:

живі квіти або багаторічні насадження;

композиції з природних матеріалів;

доглянута територія без зайвих відходів.

Все більше людей обирають свідомий підхід – відмовляються від пластику на користь природних рішень. Така практика є важливим кроком до зменшення забруднення та збереження довкілля.

Державна екологічна інспекція у Тернопільській області нагадує: дбайливе ставлення до природи починається з повсякденних рішень.