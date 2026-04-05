Жителів Тернопільщини просять не приносити на кладовища штучні квіти та вінки
У передвеликодній період традиційно впорядковуються місця поховань. Водночас на ринках зростає попит на штучні квіти та вінки. Однак варто пам’ятати: такі вироби мають короткий строк використання, натомість їхній вплив на довкілля є тривалим і негативним.
Про це інформує Державна екологічна інспекція у Тернопільській області.
Чим небезпечні пластикові квіти
Після втрати вигляду вони часто опиняються на стихійних сміттєзвалищах;
виготовлені з полімерних матеріалів, які практично не розкладаються та забруднюють ґрунт і воду;
під впливом сонця, вологи та температур виділяють шкідливі речовини;
під час спалювання утворюють токсичні сполуки (зокрема діоксини), небезпечні для здоров’я людини та довкілля.
Водночас гідне вшанування пам’яті не потребує надлишку штучних прикрас.
Значно екологічнішими є:
живі квіти або багаторічні насадження;
композиції з природних матеріалів;
доглянута територія без зайвих відходів.
Все більше людей обирають свідомий підхід – відмовляються від пластику на користь природних рішень. Така практика є важливим кроком до зменшення забруднення та збереження довкілля.
Державна екологічна інспекція у Тернопільській області нагадує: дбайливе ставлення до природи починається з повсякденних рішень.