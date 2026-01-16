В умовах війни головне завдання – безперервна медична допомога. Саме тому на Тернопільщині підсилюють автономність лікарень, щоб відключення світла, тепла чи води не впливали на роботу медиків і порятунок життя.

Про це повідомили у департаменті охорони здоров’я ОВА.

Усі 26 закладів охорони здоров’я спроможної мережі:

100% забезпечені резервними джерелами живлення;

мають 117 генераторів для роботи критично важливого обладнання;

у 8 закладах працюють сонячні електростанції у поєднанні з генераторами;

100% лікарень мають централізоване опалення з альтернативними джерелами тепла – стабільна робота гарантована навіть узимку;

24 заклади обладнані власними свердловинами, що забезпечує безперервне водопостачання;

12 медзакладів підключені до супутникового зв’язку Starlink – для стабільної комунікації та передачі даних за будь-яких умов.

У лікарнях сформовані необхідні запаси пального для тривалої роботи генераторів.

На рівні області відпрацьовані чіткі алгоритми дій у надзвичайних ситуаціях: альтернативні маршрути пацієнтів; координація між лікарнями; визначені відповідальні за управління процесами.

Завдяки комплексному підходу – генераторам, сонячним станціям, водозабезпеченню, альтернативному зв’язку та плануванню – медичні заклади Тернопільщини здатні безперервно надавати допомогу навіть в умовах війни, енергетичних викликів і негоди.