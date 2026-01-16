Чи можуть медзаклади Тернопільщини безперервно надавати допомогу в умовах війни, енергетичних викликів і негоди
В умовах війни головне завдання – безперервна медична допомога. Саме тому на Тернопільщині підсилюють автономність лікарень, щоб відключення світла, тепла чи води не впливали на роботу медиків і порятунок життя.
Про це повідомили у департаменті охорони здоров’я ОВА.
Усі 26 закладів охорони здоров’я спроможної мережі:
100% забезпечені резервними джерелами живлення;
мають 117 генераторів для роботи критично важливого обладнання;
у 8 закладах працюють сонячні електростанції у поєднанні з генераторами;
100% лікарень мають централізоване опалення з альтернативними джерелами тепла – стабільна робота гарантована навіть узимку;
24 заклади обладнані власними свердловинами, що забезпечує безперервне водопостачання;
12 медзакладів підключені до супутникового зв’язку Starlink – для стабільної комунікації та передачі даних за будь-яких умов.
У лікарнях сформовані необхідні запаси пального для тривалої роботи генераторів.
На рівні області відпрацьовані чіткі алгоритми дій у надзвичайних ситуаціях: альтернативні маршрути пацієнтів; координація між лікарнями; визначені відповідальні за управління процесами.
Завдяки комплексному підходу – генераторам, сонячним станціям, водозабезпеченню, альтернативному зв’язку та плануванню – медичні заклади Тернопільщини здатні безперервно надавати допомогу навіть в умовах війни, енергетичних викликів і негоди.