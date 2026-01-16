Під керівництвом першого заступника голови – виконавчого директора Асоціації футболу Тернопільщини Василя Заторського відбулася нарада та жеребкування кубка Тернопільської футзальної ліги 2026 року.

Заявки на участь подали дев’ять колективів. Методом «сліпого» жеребкування було визначено одну пару попереднього етапу та чвертьфінальні пари.

Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини

На попередньому етапі гратимуть: МФК «Тернопіль» – «Динамо» (Красівка). Переможець попереднього етапу в чвертьфіналі зустрінеться з командою «24» (Тернопіль).

В інших трьох чвертьфінальних парах, згідно жеребу, гратимуть:

«Поділля-0352» (В. Березовиця) – ФК «Максимівка»

«Гермес-7-ФАТ» (Тернопіль) – «Вікторія» (В. Бірки)

ФК «Тернопіль-Ветеран» – ФК «Острів»

Стартує кубок Тернопільської футзальної ліги у неділю, 18 січня, наступними матчами:

17.00. СК “Політехнік. “ФК «Тернопіль-Ветеран» – ФК «Острів»

18.00. СК “Політехнік. «Гермес-7-ФАТ» (Тернопіль) – «Вікторія» (В. Бірки).

Дати та час проведення інших поєдинків буде повідомлено додатково.

Пари 1/2 фіналу будуть сформовані жеребкуванням.