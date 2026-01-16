Податок на додану вартість традиційно залишається одним із ключових фінансових ресурсів бюджету.

Упродовж 2025 року платники області спрямували до державної казни 3 млрд 608,3 млн грн ПДВ. Це на 761 млн грн, або 27%, більше, ніж у 2024 році.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Станом на початок 2025 року на обліку в податкових органах області перебував 3691 платник ПДВ. Переважну більшість серед них становлять юридичні особи – 2997 суб’єктів господарювання. Ще 694 платники – це фізичні особи-підприємці, які також роблять відчутний внесок у наповнення бюджету.