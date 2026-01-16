Прокурори Тернопільської окружної прокуратури звернулися з позовом до суду в інтересах держави до Тернопільської районної ради про зобов’язання укласти охоронний договір щодо пам’ятки архітектури – Єврейського шпиталю XIX ст., розташованого на вул. Князя Острозького, 9 у Тернополі.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Істотною умовою такого договору є забезпечення збереження пам’ятки та підтримання її у належному стані.

Укладення охоронного договору є важливим для запобігання руйнуванню та знищенню будівлі, втраті її як цінного джерела історії та культури.

Ухвалою Тернопільського окружного адміністративного суду відкрито провадження у справі.