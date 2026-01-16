У Тернополі тимчасово не курсують тролейбуси через масив «Східний». Про це повідомляє міська рада.

“Сьогодні, 16 січня, з 7:00 год тимчасово призупинено рух електротранспорту через масив «Східний». Це пов’язано із відключенням електроенергії”, — повідомили в ТМР.

На період відключення великогабаритні автобуси обслуговуватимуть маршрути тролейбусів №10 та №4.

“Просимо пасажирів планувати свої маршрути заздалегідь та враховувати можливі ускладнення в русі транспорту”, – зазначили в міській раді.

Нагадаємо, що відстежити рух громадського транспорту можна у мобільному додатку «е-Тернопіль», у розділі «Де транспорт». Застосунок доступний на операційній системі Android або на iOS.