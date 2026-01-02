Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення про встановлення нових тарифів для абонентів КП «Тернопільводоканал». Водночас для населення з 1 січня 2026 року тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення не зміняться.

Згідно з рішенням НКРЕКП, з початку 2026 року вартість 1 кубічного метра води та стоків із ПДВ для всіх категорій споживачів, окрім населення, становитиме 80,364 гривні, повідомили в ТМР.

Для побутових споживачів діє заборона на застосування нового тарифу, тож для населення залишаються чинними тарифи, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року. Наразі мешканці сплачують 36,7 гривні за кубометр води та водовідведення.

Таким чином із 1 січня 2026 року вартість послуг водопостачання та водовідведення для населення не зростатиме і залишатиметься на діючому рівні.

