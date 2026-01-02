ЗУНУ серед університетів, у яких можна зареєструватися на «нульовий курс»
Міністерство освіти і науки України затвердило перелік освітніх закладів, підпорядкованих МОН, у яких відсьогодні можна зареєструватися на «нульовий курс».
Західноукраїнський національний університет входить до числа 45 закладів вищої освіти, які запроваджують підготовчі відділення у межах експериментального проєкту «Відкритий шлях до вищої освіти».
Це буде кспериментальний проєкт підготовчого відділення з розширеною програмою та новими можливостями для вступників. Підготовку проводитимуть у закладах вищої освіти протягом 3–6 місяців. Готуватимуть до складання національного мультипредметного тесту.
Обов’язковими будуть такі ж предмети, як і на НМТ: українська мова, математика, історія України, а також один предмет на вибір: іноземна мова, природничі дисципліни, українська література.
Кожен предмет – по 90 аудиторних годин. Навчання буде можливе в денному (аудиторному) та дистанційному форматах.
Для кого “нульовий курс”? Держава забезпечуватиме адресну підтримку тим категоріям вступників, які цього найбільше потребують: жителям тимчасово окупованих територій, військовослужбовцям (за згодою командування на навчання), ветеранам.
Їм будуть запропоновані гранти на навчання на “нульовому курсі”, стипендії (для денної форми), оплата проживання в гуртожитку.
Вступники, які не належать до пільгових категорій, оплачуватимуть навчання самостійно. Вартість визначатиме університет.
