Міністерство освіти і науки України затвердило перелік освітніх закладів, підпорядкованих МОН, у яких відсьогодні можна зареєструватися на «нульовий курс».

Західноукраїнський національний університет входить до числа 45 закладів вищої освіти, які запроваджують підготовчі відділення у межах експериментального проєкту «Відкритий шлях до вищої освіти».

Це буде кспериментальний проєкт підготовчого відділення з розширеною програмою та новими можливостями для вступників. Підготовку проводитимуть у закладах вищої освіти протягом 3–6 місяців. Готуватимуть до складання національного мультипредметного тесту.

Обов’язковими будуть такі ж предмети, як і на НМТ: українська мова, математика, історія України, а також один предмет на вибір: іноземна мова, природничі дисципліни, українська література.

Кожен предмет – по 90 аудиторних годин. Навчання буде можливе в денному (аудиторному) та дистанційному форматах.

Для кого “нульовий курс”? Держава забезпечуватиме адресну підтримку тим категоріям вступників, які цього найбільше потребують: жителям тимчасово окупованих територій, військовослужбовцям (за згодою командування на навчання), ветеранам.

Їм будуть запропоновані гранти на навчання на “нульовому курсі”, стипендії (для денної форми), оплата проживання в гуртожитку.

Вступники, які не належать до пільгових категорій, оплачуватимуть навчання самостійно. Вартість визначатиме університет.

Читайте також: https://osvitoria.media/news/nulovi-abo-pidgotovchi-kursy-zakordonnyj-nevoyennyj-dosvid/

За матеріалами: https://osvitoria.media/news/

Подобається це: Подобається Завантаження…