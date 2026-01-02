До поліцейських надійшло повідомлення про черговий факт інтернет-шахрайства, пов’язаного з так званими «оплачуваними онлайн-завданнями».

До правоохоронців звернулася жителька одного з селищ Тернопільського району, 1995 року народження.

Жінка розповіла, що невідома особа під приводом надання легкого заробітку в інтернеті – перегляду та вподобання коротких відео на профільній платформі – незаконно заволоділа її грошима.

За словами заявниці, спочатку спілкування відбувалося в месенджері.

Потерпілу переконали перейти за посиланням для створення «особистого кабінету», де нібито нараховувалася винагорода за виконання завдань – «лайки» під відео.

Згодом шахраї почали наполягати на так званому «підвищенні рейтингу», для чого вимагали поповнювати депозит у псевдокабінеті.

У результаті жінка самостійно здійснила кілька грошових переказів на різні банківські картки. Загальна сума збитків становить близько 135 000 гривень.

За даним фактом триває перевірка, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Правоохоронці закликають громадян бути пильними та не дозволяти шахраям наживатися на довірливості.

