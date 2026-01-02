Початок нового року для рятувальників Тернопільщини минув без святкових пауз. Уже з перших годин 1 січня підрозділи ДСНС працювали на пожежах, у складних погодних умовах та на викликах.

Як повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області, о 09:06 у Тернополі на вулиці Микулинецькій загорілася альтанка на приватному подвір’ї. Вогонь швидко знищив майно та пошкодив облицювання. Під час події травмувався власник. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення полум’я на житловий будинок — оселю врятовано.

На жаль, відлік нового року для області був затьмарений людськими втратами. У перший день 2026 року внаслідок пожеж загинули двоє людей.

О 14:52 повідомлення про пожежу житлового будинку надійшло із села Гаї Шевченківські Байковецької громади. Полум’я охопило значну площу, знищило перекриття, покриття та майно. Попри всі зусилля рятувальників, врятувати життя власника не вдалося.

Ще одна трагічна пожежа сталася о 20:14 у селі Вимислівка Козівської громади. Загорівся житловий будинок, вогонь знищив дерев’яні конструкції та речі домашнього вжитку. Рятувальники не допустили поширення полум’я на сусідні оселі та врятували п’ять будівель, однак життя власниці, на жаль, не вдалося зберегти.

Ближче до вечора, о 17:11, у Зборівській громаді ліквідовано пожежу скирти соломи. Полум’я повністю її знищило, проте завдяки оперативним діям підрозділу займання швидко локалізували.

Окрім пожеж, рятувальники допомагали там, де через негоду самотужки впоратися було неможливо. О 14:07 у Бережанській громаді автомобіль екстреної медичної допомоги, рухаючись на виклик, застряг у сніговому заметі. Рятувальники доставили медиків до хворого, спільно надали першу допомогу та допомогли транспортувати чоловіка до карети «швидкої».

Уже вранці 2 січня, о 05:30, у Бучачі рятувальники допомагали працівникам екстреної медичної допомоги з транспортуванням пацієнтки з надмірною вагою.

