На Тернопільщині до 5 років позбавлення волі засудили майстра лісу, через дії і недбалість якого незаконно зрубали дерев на майже 4 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Відповідний вирок ухвалив Підгаєцький районний суд. Майстра визнано винним у розтраті майна в особливо великих розмірах, незаконній порубці лісу, службовому підробленні та службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України).

Прокурор довів у суді, що посадовець лісгоспу провів незаконне вирубування дерев, не забезпечив належну охорону та збереження лісових насаджень на закріпленій за ним дільниці. Окрім цього, чоловік підписав документи на вирубку дерев на непередбачених для цього ділянках лісу. Внаслідок неналежного виконання ним службових обов’язків упродовж 2022 року на території лісництва у Підгаєцькій громаді було незаконно зрубано 312 дерев різних порід (дуб, граб, ясен).

Протиправними діями довкіллю заподіяно шкоду на загальну суму 3 млн 905 тис. 784 грн.

Вирок ще не вступив у законну силу.

