Батьки часто стоять перед вибором: купити бюджетну пару взуття чи інвестувати в перевірений бренд. Коли йдеться про кросівки для дітей, економія може обійтися дорого – і не лише у грошовому сенсі. Дитяча стопа формується до 6-7 років, і неправильне взуття здатне спричинити проблеми з поставою, плоскостопість та біль у суглобах. Тому важливо розуміти, за якими ознаками відрізнити якісну пару від сумнівної підробки ще до покупки. Особливо це актуально в сезон розпродажів, коли ринок заповнюють привабливі на вигляд, але ненадійні моделі за зниженими цінами.

Матеріали та їх вплив на здоров’я ніг

Перше, на що варто звернути увагу, – верх виробу. Надійні виробники використовують натуральну шкіру, якісну еко-шкіру або дихаючий текстиль із сітчастими вставками. Такі матеріали забезпечують повітрообмін, не викликають пітливості й алергічних реакцій. Дешеві аналоги зазвичай пошиті з грубого кожзамінника, який не пропускає повітря, швидко тріскається і може містити токсичні барвники. Простий тест: якщо нове взуття має різкий хімічний запах клею – це тривожний сигнал. Якісна продукція не повинна пахнути хімією. Також варто перевірити, чи не лишає матеріал слідів фарби на вологій серветці – у підробок барвник нерідко нестійкий.

Підошва і устілка

Саме ці елементи найбільше впливають на комфорт і безпеку малюка. Хороша підошва гнеться у передній частині, де стопа природно згинається під час ходьби. Якщо ж вона занадто жорстка або, навпаки, гнеться посередині – така пара не забезпечить правильної підтримки. Рельєфний протектор у фірмових моделях гарантує зчіпку навіть на мокрій поверхні, тоді як у підробок малюнок підошви часто гладкий і швидко стирається.

Окрема тема – устілка. В якісному взутті вона анатомічна, знімна, із супінатором, що підтримує склепіння стопи. У бюджетних варіантах устілку нерідко просто приклеєно, вона тонка, пласка й не підлягає заміні.

На що звернути увагу при огляді

Навіть без професійних знань можна виявити низьку якість за кількома ознаками:

шви нерівні, з торчучими нитками або клейовими потьоками;

фурнітура (липучки, блискавки) заїдає вже в магазині;

фарбування нерівномірне, з плямами або розводами;

устілка не виймається і не має рельєфної форми;

після легкого згинання підошва не повертається у вихідне положення.

Якщо хоча б два пункти збігаються – краще відмовитися від такої покупки, навіть за привабливою ціною.

Чому краще не економити на дитячому взутті

Дешева пара рідко витримує більше одного сезону: підошва відклеюється, тканина протирається, застібки ламаються. Зрештою, батьки купують другу, а іноді й третю пару за той самий період, витрачаючи більше, ніж коштувала б одна якісна модель. А головне – страждає здоров’я дитини, адже зношене взуття втрачає амортизацію і перестає фіксувати стопу належним чином.

