Закарпатська область – єдиний регіон України, де від початку повномасштабного вторгнення росії не було комендантської години.

Про це пише 24 Канал.

Отже, на Закарпатті можна зустріти свято без комендантської години, проте її відсутність не означає “зеленого світла” для гучного святкування. Заборона на використання піротехніки залишається чинною по всій країні без винятків.

У центральних і західних областях комендантська година діє з 00:00 до 05:00. А в південних та східних областях може починатися раніше, залежно від близькості до фронту.

