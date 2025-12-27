Упродовж цього року податківці спільно з органами місцевої влади провели низку засідань профільних комісій, на яких заслухали керівників семи підприємств, що допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Проведена робота дала конкретний результат – борги було повністю ліквідовано. Працівники отримали понад 5,6 млн грн заробітної плати, а до бюджетів і соціальних фондів надійшло більш як 2,2 млн грн податкових платежів.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Ефективною виявилася й індивідуальна роз’яснювальна робота з роботодавцями. Після спілкування з керівниками 53 підприємств більшість із них погасили заборгованість, що дозволило виплатити працівникам понад 10,7 млн грн зарплати та забезпечити надходження до бюджету 9,4 млн грн податку на доходи фізичних осіб і 3,6 млн грн єдиного внеску.

Окрему увагу приділено підприємствам, де заробітна плата виплачувалася на мінімальному або близькому до нього рівні. Цьогоріч на засіданнях комісій було заслухано керівників 520 підприємств та організацій області. У результаті майже всі з них підвищили рівень оплати праці, що дало додаткові надходження до бюджету та соціальних фондів.

Роз’яснювальна робота з аналогічних питань охопила майже 800 підприємств області. Переважна більшість роботодавців відреагувала відповідально, підвищивши зарплати своїм працівникам. Як наслідок до бюджету надійшло 7,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 7,9 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

