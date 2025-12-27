Зразковий ансамбль сопілкарів «Дударики» Центру творчості дітей та юнацтва Тернополя виступив на Всеукраїнському конкурсі мистецтв «Різдвяне диво», який проходив у Львові.

У конкурсі брали участь колективи з різних міст України, а програма включала вокальні та музичні виступи дітей різного віку.

Перемогу здобули всі три групи «Дудариків» – молодша, середня та старша, отримавши перші премії.

Кожен виступ відзначався енергією та високою підготовкою учасників.

Як повідомили в ТМР, керівницю колективу Оксану Гарник відзначено подякою журі за професійний підхід та створення умов для самореалізаії та вагомий внесок у розвиток культури України.

Подобається це: Подобається Завантаження…