9 січня 2026 року Міністерством освіти і науки України затверджено результати найбільших конкурсів наукових проєктів – конкурсу проєктів молодих учених, а також основного конкурсу фундаментальних і прикладних наукових досліджень, фінансування яких здійснюватиметься за кошти Державного бюджету України.

За підсумками конкурсного відбору переможцями стали 4 проєкти молодих учених (наукові керівники Христина Ліп’яніна-Гончаренко, Андрій Мельник, Вадим Забчук, Андрій Папінко) та 5 проєктів, поданих на основний конкурс учених (наукові керівники Микола Дивак, Зеновій-Михайло Задорожний, Мирослав Комар, Інна Сисоєва, Олександр Осолінський) від Західноукраїнського національного університету.

Реалізація цих наукових ініціатив розпочнеться у січні 2026 року.