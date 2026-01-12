Слідчі Тернопільського управління СБУ завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно ще одного зрадника, який штурмував позиції Сил оборони України на Покровському напрямку.

Бойовиком незаконного збройного формування окупантів виявився 38-річний житель окупованого росіянами Харцизька.

У вересні минулого року він добровільно підписав контракт із 88 полком 114 окремої механізованої бригади збройних сил рф, а вже у жовтні потрапив у полон до українських захисників поруч села Кучерів Яр.

За даними слідства, після підписання контракту зрадника призначили на посаду гранатометника. Ворог забезпечив його військовою формою, зброєю та боєприпасами, а також встановив щомісячну грошову винагороду у розмірі 180 тисяч російських рублів.

Згодом, після нетривалого курсу військово-тактичної підготовки на полігоні, окупанти направили зрадника у Покровський район Донецької області, для участі у штурмових діях проти Сил оборони України.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪ ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Обвинувачений перебуває «за гратами». За злочини проти основ національної безпеки України йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводили слідчі УСБУ в Тернопільській області за оперативного супроводу контррозвідників ДВКР СБУ та процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.