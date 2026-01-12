На Тернопільщині колишнього директора однієї з лікарень судитимуть за службову недбалість, через яку завдано збитків на понад 1,2 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

“Скерували до суду обвинувальний акт щодо ексдиректора однієї з лікарень на Тернопільщині, обвинуваченого у розтраті чужого майна, яке перебувало у віданні особи, в особливо великих розмірах, вчиненого в умовах воєнного стану, шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України)”, — повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, колишній директор лікарні умисно не вносив до свого контракту змін відповідно до вимог законодавства. Через його дії медичному директору, йому, головному бухгалтеру та його заступнику, зарплата яких залежала від окладу керівника лікарні, впродовж 2022 року нараховано зайві кошти.

Лікарні завдано збитки на суму понад 1,2 мільйона гривень.

Справа щодо завідуючого відділенням цієї лікарні розглядається в суді.

Розслідування здійснювали слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України.