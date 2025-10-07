АрміяInform зібрала корисну інформацію для тих, хто служить чи вже демобілізувався – про права, пільги, медичне обслуговування, протезування, навчання, житло та багато іншого.

У «Довіднику ветерана» дізнаєшся:

• Як оформити статус УБД та які документи потрібні

• Які пільги надаються: знижки на житло, комуналку, транспорт

• Безкоштовне лікування, реабілітація, медичні гарантії

• Як отримати сучасні протези та засоби реабілітації

• Можливості навчання, перепідготовки та підтримка бізнесу

• Юридичний супровід, психологічна допомога, ветеранські простори

Це не просто перелік пільг — це путівник для дій. Знаючи свої права, ти зможеш ефективно ними скористатися.

Читати повністю: https://armyinform.com.ua/dovidnyk–veterana/

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.

