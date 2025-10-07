Довідник ветерана: що варто знати кожному ветерану та його родині
АрміяInform зібрала корисну інформацію для тих, хто служить чи вже демобілізувався – про права, пільги, медичне обслуговування, протезування, навчання, житло та багато іншого.
У «Довіднику ветерана» дізнаєшся:
• Як оформити статус УБД та які документи потрібні
• Які пільги надаються: знижки на житло, комуналку, транспорт
• Безкоштовне лікування, реабілітація, медичні гарантії
• Як отримати сучасні протези та засоби реабілітації
• Можливості навчання, перепідготовки та підтримка бізнесу
• Юридичний супровід, психологічна допомога, ветеранські простори
Це не просто перелік пільг — це путівник для дій. Знаючи свої права, ти зможеш ефективно ними скористатися.
Читати повністю: https://armyinform.com.ua/dovidnyk–veterana/
Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.